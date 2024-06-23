الحشد الشعبي يعلن المشاركة الحربية مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل

الحشد الشعبي يعلن المشاركة الحربية مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لواء /14 حشد شعبي كتائب سيد الشهداء المدعو  كاظم الفرطوسي،الأحد، إن “الحرب الجارية في غزة وكذلك في لبنان ما بين حزب الله والكيان الصهيوني، هي حرب محور واحد، والعراق جزء من هذا المحور”، مردفا بالقول “نحن في الحشد الشعبي ضمن هذه الحرب، ونحن داخلون بهذه الحرب فعلا، ولا نحتاج للدخول فيها، فنحن جزء منها”.وبين ان “الفصائل الحشدوية تعمل على استهداف الكيان الصهيوني بشكل شبه يومي، وبشكل متعدد، ونحن مع فلسطين في حربها و مع حزب الله في حربه”.وشدد الفرطوسي على أنه “اذا ما أقدمت حكومة الكيان الغاصب على أي جنون مع حزب الله في لبنان، فستكون هناك مقبرة كبيرة لهذا الكيان، والجميع سوف يشارك في دفنه بها”.

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