الحشد الشعبي يعلن مشاركته في القتال مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل

الحشد الشعبي يعلن مشاركته في القتال مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي مسؤول، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، عن ما اسماها ساعة الصفر في دخول معركة لبنان.وقال المصدر ، إن” فصائل المقاومة بمختلف عناوينها اتخذت سلسلة من القرارات الاستراتيجية في الايام الماضية لدعم جبهة لبنان وسيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق لكن بالمجمل فأن الاحتياطي القتالي بات قريبًا من جهة لبنان”.وأضاف، ان” دخول ساعة الصفر في دعم المقاومة في لبنان لمواجهة العدوان الصهيوني يحدده حزب الله، مؤكدا بأن” الفصائل تنتظر الضوء الأخضر لتدعم اي محور قتالي، مشيرًا إلى أن” الدفاع عن امن لبنان قرار استراتيجي لمحور المقاومة لا يمكن التراجع عنه”.وأشار المصدر الى، إن” إدارة المعركة من قبل قوى المقاومة في لبنان تعتمد خطة شاملة ذات محاور وهي تجري وفق ما رسم لها، مؤكدا بان خسائر العدو في اليومين الماضيين دليل على القدرة الكبيرة لنخبة المقاومة في التصدي للعدو”.وبين، بأن” قوى المقاومة لا تواجه العدو المحتل على الحدود اللبنانية بل الغرب كله ومنها أمريكا التي تساند من خلال تسخير قدراتها الاستخبارية والاقمار وباقي الوسائل الأخرى في دعم تحركات العدو وتحديد الأهداف لكن المعركة تبقى رهن معطيات الميدان وهناك الكثير من الحقائق التي سيتم إعلانها عنها في وقتها الملائم”.

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