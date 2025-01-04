الحشد يطالب السوداني بمنع تمزيق صور (قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس) من قبل العراقيين

الحشد يطالب السوداني بمنع تمزيق صور (قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس) من قبل العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الحشد الشعبي، الحكومة لاتخاذ إجراءات بحق من يتطاول على “قاسم سليماني ومواطنه جمال الإبراهيمي”.وذكر الحشد في بيان، أنه “لقد أرسى قاسم سليماني وابو مهدي المهندس نهجاً جهادياً صلباً في مواجهة الاستكبار العالمي، وعلى رأسه أمريكا التي دأبت على احتلال البلدان، وإغراقها في مخططاتها الخبيثة، سليماني والمهندس هما الآن بجوار الإمام الحسين في الجنة!!. واشار الى انه “وتيرة غدر أمريكا تجاه القادة والمجاهدين في العراق والمنطقة لا تزال مستمرة، متوهمة أن ذلك سيُضعف روح المقاومة، ويُثني المجاهدين عن مواصلة طريق الحق ونصرة المستضعفين، لأنها تجهل أن المقاومة ليست جسداً فيُقتل، ولا صوتاً فيُخنق”، داعيا “الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه التطاول على صور ومقام سليماني والمهندس، أو الانتقاص منهم، صوناً لقدسية الدماء التي حمت مشروع الامام خميني.

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