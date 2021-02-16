الحشد ينفي مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ تجاه أربيل

الحشد ينفي مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ تجاه أربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى مسؤول حشد الدبس بمحافظة كركوك إبراهيم الحمداني، الثلاثاء، أن تكون الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل قد انطلقت من القضاء.وقال الحمداني في تصريح صحفي، إن “قضاء الدبس مستقر، والجهة التي تتولى إدارة الملف الأمني فيه ملتزمة ولايمكن القيام بهذه الأعمال”.وأضاف أن “الاتهامات الكردية، بأن الصواريخ انطلقت من الدبس ملفقة ولها أغراض أخرى، بعيدة عن الواقع”، مشددا على رفضه بـ”زج الدبس وكركوك بهذه الاتهامات التي تستند للدليل، ونحن لم يؤشر لنا وجود أي منصة للصواريخ”.وكانت عدة صواريخ استهدفت، مساء امس الاثنين، محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق في اعنف هجوم تشهده المحافظة، ما اسفر عن سقوط ضحايا بينهم جندي أميركي. 

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