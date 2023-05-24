الحكومة:لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023

الحكومة:لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الأربعاء، عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة.وقال العوادي، إنه “لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023″، مبيناً أن “الوقود الذي يقدم للمواطنين سيبقى مدعوماً من الحكومة ووزارة النفط وبالأسعار نفسها”.وأضاف، أن “الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية حكومية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط”، متابعاً أن “الوزارة تنتظر أن يحقق مصفى كربلاء طاقته الإنتاجية الكاملة في العام المقبل، ويضاف له إنتاج الوحدة الرابعة في الشعيبة عام 2024 من البنزين، حيث سيعززان من تقليل استيراد البنزين ورفد مؤسسات وشركات وزارة النفط بالمداخيل الناجمة عن تقليل استيراد الوقود من الخارج”.وأكد العوادي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، “عدم وجود تخوفات مقلقة مستقبلية بهذا الاتجاه”. 

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