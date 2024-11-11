الحكومة الإطارية تجدد تأكيدها أنها في خدمة الأمن الإيراني ومشروعها التوسعي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للمكتب الإعلامي للقيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،الأثنين،، أن الأخير والوفد المرافق له عقد اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية الإيراني في العاصمة طهران عباس عراقچي امس الأحد، واستعرض الاجتماع آخر تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والمنطقة.

وكذلك تم التباحث في حماية الحدود الإيرانية ومنع الأكراد المعارضين من شن عمليات ضد قوات الحرس الثوري وبما يحقق استقرار حدود امني لصالح إيران.

كما جرى التأكيد على أهمية التعاون بين دول المنطقة لإيقاف الحرب على حزب الله اللبناني ، وكذلك أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وعلى جميع المستويات.وأضاف البيان،

أن زيارة الأعرجي تأتي في إطار متابعة الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، إلى جانب التباحث في التطورات الإقليمية.