الحكومة السورية تدين الأعمال الإرهابية ضد السوريين في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي

الحكومة السورية تدين الأعمال الإرهابية ضد السوريين في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت وزارة الخارجية السورية، صباح اليوم الأربعاء، ما يتعرض له السوريون من “انتهاكات” في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي.وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد وجه في وقت سابق من صباح اليوم، بملاحقة عناصر فصيل مسلح، ظهروا بمقطع فيديو مصور اعتدوا فيه على عمال سوريين، بحجة دعمهم للأمن السوري في الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم، إن “هذه الافعال تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان والقانون الدولي”.وطالب البيان، الحكومة العراقية بـ”محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق”.كما وأشارت الوزارة في بيانها، الى أنها “ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية”.وتابعت الخارجية السورية، “نحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها”.وكان صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في وقت سابق في بيان: “تداولت بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى أحدى فصائل ميليشيا الحشد الشعبي ، وعلى الفور، وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.وأضاف أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.

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