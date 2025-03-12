الحكومة السورية تدين الأعمال الإرهابية ضد السوريين في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي

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الإتصالات النيابية تطالب شركة كورك بتسديد ديونها للحكومة البالغة مليار دولار
مصدر حكومي:تعيين قيادي في حزب الطباطبائي رئيسا لهيئة الإعلام والإتصالات
اليوم ..انخفاض أسعار صرف الدولار
إيران:حجم بضاعتنا للعراق من خلال كردستان بلغت أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية
بالوثيقة ..الأقاليم النيابية:تعيين قيادي في حركة بابليون نائبا ثان لمحافظ نينوى مخالف للقانون
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الإتصالات النيابية تطالب شركة كورك بتسديد ديونها للحكومة البالغة مليار دولار
اليوم ..انخفاض أسعار صرف الدولار
إيران:حجم بضاعتنا للعراق من خلال كردستان بلغت أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية
مستشار حكومي:العراق ما زال يستورد الغاز الإيراني والحشد الشعبي لن يلغى
المالية النيابية تدعو الحكومة إلى صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر المبارك
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مصدر إطاري:لايهمنا مستقبل العراق ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
العامري:سندافع عن إيران ومشروع المقاومة حتى الموت
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
بتوجيه إيراني..العراق يعلن عن رفضه لمقاتلة “ذيول إيران” في سوريا من قبل قوات الشرع
بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
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