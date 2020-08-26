الحكيم:سنحرر القدس بقيادة خامئني !!!!!!!

الحكيم:سنحرر القدس بقيادة خامئني !!!!!!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر زعيم تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، اعلان اسرائيل فتح سفارة افتراضية في العراق، خطوة ’’استفزازية’’.وقال الحكيم في حديث صحفي، “نستنكر المحاولات الاعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني، في اعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق، مؤكدين موقفنا الثابت والمقاوم كما هو موقف العراق شعبا وحكومة من قضية القدس العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كامل حقوقه “. واكد الحكيم ،ان محور المقاومة سيحرر القدس بزعامة خامئني  ،ولم يذكر الحكيم تاريخ تحرير القدس !!، وكان المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية ، قد اعلن في وقت سابق،”فتح بلاده سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي”، بحسب قوله، الامر الذي اثار ردود افعال سياسية من احزاب ايران  لهذا الاعلان ’الذي وصوفوه ’الاستفزازي’’.

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