الحكيم للسفير الروسي:لن نسمح بالتدخل الأمريكي في الانتخابات القادمة!

الحكيم للسفير الروسي:لن نسمح بالتدخل الأمريكي في الانتخابات القادمة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث عمار الحكيم رئيس تحالف “عراقيون” خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف بمكتبه في بغداد الثلاثاء ٢/٢/٢٠٢١ العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وتطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ودور التحالف الروسي الايراني في دعم العراق على المستوى الإنتخابي والإقتصادي.واكد على أهميّة تعزيز العلاقات بين العراق وروسيا الإتحادية وعلى تبادل الخبرات بين البلدين لتشابه التجارب، مبينا ان العراق منفتح على الجميع انطلاقا من المصالح المشتركة .وأشار الحكيم الى طبيعة الإستحقاق الإنتخابي القادم وضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد واهمية الرقابة الدولية دون التدخل الأمريكي في الشأن الإنتخابي وتفاصيله لان ذلك مسؤولية المفوضية المختصة بذلك، مبينا طبيعة التحديات التي تواجه العراق، مضيفا بقوله ان العراق يمتلك الإمكانات لتجاوزها اذا أحسن استثمار الموارد واذا تمتع قادته بروح التنازل للعراق وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

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