الحكيم والأعرجي يؤكدان عى وجوب تعزيز المشروع الإيراني في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، السبت، عن محاولات ارهابية لاستغلال الأزمة السياسية وخسارة مشروع الإمام خميني.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “الحكيم بحث خلال استقباله القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي تطورات المشهد السياسي والأمني في العراق ونتائج الإنتخابات الأخيرة”.وشدد الحكيم، على “ضرورة إبعاد الملف الأمني عن أي تبعات سياسية وقطع الطريق أمام الإرهاب لاستغلال الأزمة السياسية لتحقيق خرق هنا أو هناك الذي سيضر بمشروع المقاومة الاسلامية “.وأشار إلى، أن “الإرهاب يسعى لإثبات وجوده في أي لحظة لذا لابد من تكثيف الجهد الإستخباري وإدامة العمليات الإستباقية وضرب أوكار الإرهاب في مهدها”، مؤكدا “ضرورة النظر بكل الخروقات والطعون التي شابت العملية الإنتخابية ودعم احزاب حشد الامام خامئني “.