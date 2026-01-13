الحكيم والكاظمي يبحثان “المناصب” في الحكومة المقبلة!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، امسالاثنين، مع رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ملف الرئاسات والاستحقاقات الدستورية.

وقال مكتب الحكيم في بيان، إن “الحكيم التقى الكاظمي، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي في العراق وطبيعة الاستحقاقات القادمة “الجيوب”.

وأضاف أن “اللقاء شهد التأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولاسيما ما يتعلق بملف الرئاسات، داعيا الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة”.