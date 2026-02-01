الحكيم يدعو إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العامة

الحكيم يدعو إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العامة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأحد، إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والمضي باستكمال ملف الرئاسات الثلاث بما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.وقال مكتبه في بيان إن الحكيم، التقى صباح اليوم، بالأمين العام لحركة الجهاد والبناء النائب جواد الساعدي، حيث جرى خلال اللقاء التداول في تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلًا عن استكمال ملف الرئاسات الثلاث.وجدد الحكيم، بحسب البيان، الدعوة إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والمضي باستكمال التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تقاسم الهم الوطني وتحمل المسؤولية المشتركة.كما دعا إلى تغليب لغة الحوار في المنطقة وتجنب التصعيد، لما لذلك من انعكاسات سلبية على أمن العراق واستقراره ومصالح شعبه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *