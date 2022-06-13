الحلبوسي:أنا سعيد بخروج الكتلة الصدرية من البرلمان لتشكيل الحكومة التوافقية

الحلبوسي:أنا سعيد بخروج الكتلة الصدرية من البرلمان لتشكيل الحكومة التوافقية
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عمان/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الإثنين، انطلاق “تفاهمات مختلفة” بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيراً الى أن الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة.وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني عبد الكريم الدغمي ، إن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية”، موضحا أن “عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة”.ولفت الى أن “الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة”، مؤكدا بالقول، “سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية وتشكيل الحكومة التوافقية”.

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