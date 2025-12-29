الحلبوسي رئيسا للبرلمان بـ(208) صوت

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، النائب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، في خطوة تُعدّ محطة افتتاحية لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء انتخاب الحلبوسي 45 عاماً عن حزب تقدم بأغلبية الأصوات، حيث حصل على 208 أصوات بعد انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي من سباق رئاسة المجلس، ليتحوّل التنافس داخل القاعة إلى مواجهة بين ثلاثة مرشحين هم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

وقد حصل المرشح للمنصب، سالم العيساوي على 66 صوتا، و⁠النائب عامر عبدالجبار، 9 اصوات، فضلا عن وجود 26 ورقة باطلة.