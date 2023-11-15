الحلبوسي: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية طردي من البرلمان

الحلبوسي: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية طردي من البرلمان
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته النيابية، معتبرًا أنه ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب.وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي ، إنه “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.وأضاف “المحكمة الاتحادية بقرارها، خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب”.وتابع، أن “الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض”، مؤكداً “نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية”.وعدّ رئيس البرلمان المبعد، أن “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشددًا: “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.

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