الحلبوسي والزيدي يؤكدان على “استحقاق الجيوب في توزيع المناصب”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان، أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، التقى امس الاثنين، رئيسَ تحالف خدمات زعيم ميليشيا كتائب الإمام علي المدعو شبل الزيدي، وفي مستهلِّ اللقاء، قدَّم الزيدي تهانيه إلى رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة السادسة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامّه الوطنية”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث مجريات الجلسة الأولى لمجلس النواب، وما رافقها من التزام بالمدد والإجراءات الدستورية التي أفضت إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، حيث أكد اللقاء أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية، والمتمثِّلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء، ومنح الكابينة الوزارية الثقة.”وتابع: “كما أكد اللقاء على أن هذه المهام تقع على عاتق المنظومة السياسية وممثّليها داخل مجلس النواب، وضرورة أن تشهد هذه الدورة أداءً متميزاً للمجلس على المستويين الرقابي والتشريعي، بما يخدم واقع البلاد وتطلّعات شعبه.”

