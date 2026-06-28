الحلبوسي يحدد موقف بغداد: دعم لاتفاق السلام ورفض للهجمات الإيرانية على العرب

جدّد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، تأكيد موقف بغداد الداعم لمذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبارها خطوة تمهّد للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة، فيما شدد على رفض العراق القاطع للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الدول العربية، مؤكداً ضرورة وقف جميع الانتهاكات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الحلبوسي، خلال كلمته في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، إن المنطقة لا تزال تواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة، في مقدمتها استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تمس سيادة الدول العربية وتهدد أمن شعوبها واستقرارها.

وأكد أن العراق يجدد موقفه الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وكذلك الانتهاكات التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية، مشدداً في الوقت ذاته على رفض بغداد للاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة الدول العربية وتهدد أمنها، وداعياً إلى وقف فوري لجميع الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التهدئة الإقليمية والدولية.