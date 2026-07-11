الحميداوي يوجه رسالة تحذير للحكومة: استجيبوا لإرادة الشعب وحذارِ من الانحراف عن نهج المقاومة

وجّه الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، تحذيراً إلى الحكومة العراقية والقوى السياسية، داعياً إياها إلى ما وصفه بـ”الانصياع لإرادة الشعب”، ومحذراً من الانخراط في مشاريع قال إنها تتعارض مع نهج المقاومة.

وقال الحميداوي، في بيان، إن كتائب حزب الله تأسست على يد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وبقرار منه، مؤكداً أن الحركة ما زالت، بحسب تعبيره، متمسكة بذلك النهج.

وأضاف أن المشاركة الجماهيرية في مراسم التشييع الأخيرة تمثل، من وجهة نظره، دليلاً على استمرار التأييد الشعبي للمقاومة، واصفاً الحشود بأنها “استفتاء شعبي” يجسد تمسك العراقيين بهذا الخيار.

ودعا الحميداوي القيادات السياسية والمسؤولين الحكوميين إلى الالتزام بما اعتبره إرادة الشارع، محذراً من الانجراف خلف ما وصفه بـ”المشاريع الاستكبارية” أو الانسجام مع أجنداتها.

واختتم بيانه بتوجيه تحذير إلى المسؤولين، قائلاً إن الشعب، وفق تعبيره، “سيقول كلمته” إذا ما حدث انحراف في المسار، مضيفاً: “حينها… ولات حين مندم”.