آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الخارجية:أكثر من (48) مليار دولار الصادرات الصينية للعراق في 2022
النفط النيابية:تركيا تفرض (6) شروط تعجيزية بالإتفاق مع البارزاني مقابل استئناف تصدير النفط
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الزراعة النيابية تدعو إلى تدويل ملف المياه ضد إيران وتركيا
النفط النيابية:العراق بلد نفطي ويستورد المنتجات النفطية أي فشل هذا؟
-
- رياضية
- تحقيقات
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
-
- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
-
- منوعات
العثور على رفات رجل توفي قبل 22 سنة بأعالي جبال الألب
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
-
- صورة وتعليق
مفوضية الانتخابات تكشف عن أعداد التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات
مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم من أصل (29) مليون ناخب لهم حق المشاركة
مسؤول عراقي:أردوغان يفرض شروط “مُهينة” على حكومة السوداني مقابل زيارته إلى بغداد!
كتائب حزب الله:لن نسمح للص قطاع الطرق محمد الحلبوسي بسرقة أراضي الدولة
اجتماع للرئاسات الثلاث لحماية العملية السياسية من السقوط
-
- اذاعة INN