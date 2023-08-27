الخارجية:أكثر من (48) مليار دولار الصادرات الصينية للعراق في 2022

الخارجية:أكثر من (48) مليار دولار الصادرات الصينية للعراق في 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم ، أن الصادرات الصينية للعراق خلال العام الماضي بلغ أكثر من 48 مليار دولار.وقال الصحاف في بيان إن” وزارة الخارجية تحتفل اليوم الاحد مع الجانب الصيني لمناسبة مرور (65) عاما من العلاقات الثنائية المشتركة”، مبيناً، أن” الصادرات الصينية للعراق  خلال العام 2022 يزيد على (48.5) مليار دولار”.وتابع، أن”  التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدأ بتاريخ 25/8/1958 قررت الحكومتان الصينية والعراقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء”.وبين، أن” أول سفير عراقي في الصين هو عبد الحق فاضل، حمل أوراق اعتماده الموقعة بتاريخ 23/3/1960 من قبل السيد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة العراقي حينها، قدمها إلى الحكومة الصينية بتاريخ 27/4/1960″.

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