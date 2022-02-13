الخارجية:انطلاق أعمال الاجتماع الأول لدراسة سداد ديون العراق

الخارجية:انطلاق أعمال الاجتماع الأول لدراسة سداد ديون العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الاحد، انطلاق أعمال الاجتماع الأول لدراسة سداد ديون العراق في المنظمات الدولية والعربية.وقالت الوزارة، في بيان ، إن اجتماعا عقد في مقر الوزارة لدراسة “مسألة الالتزامات الماليَّة المترتبة على العراق لدى المنظمات العربيَّة والدوليَّة ووضع آلية لسدادها في وقتها المحدد”.وتمخض الاجتماع الأول عن “جدولة الاجتماعات القادمة، فضلاً عن جمع البيانات الأساسيّة لغرض دراستها، وتضمن الاجتماع مقترح ترتيب الجداول من حيث الالتزامات الماليَّة وحسب رأي الوزارة المختصة”. على وفق البيان . 

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