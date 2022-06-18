الخارجية”تدين” القصف التركي المائة بعد الالف!

الخارجية”تدين” القصف التركي المائة بعد الالف!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت، إدانتها لقصف تركي استهدف مقار حكومية في نينوى.وقالت الوزارة في بيان ، إنها “تُدينُ وزارة الخارجيَّة وبأشَدِّ العبارات القصف التركيّ الذي إستهدفَ مقارّاً حكوميةً ومنازلَ في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”.وأكدت، أنَّ “هذه المواقف تمثِّلُ  إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرين جرّاء هذا الفعل”.وأضافت، أنَّ “هذا الإعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّبُ مُوقفاً مُوحَّداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى، ولكلِّ ما تقدَّمَ ستتخذُ وزارة الخارجيَّة الإجراءات المُقرَّرة بعد إكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء”.يذكر ان العراق بعد 2003 بلا سيادة ودولة غير محترمة بحكم الاحتلال الايراني وحكم الخونة وعمام التخلف واللصوص.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *