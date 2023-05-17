الخارجية:تم عقد جولة المشاورات السياسيَّة الثالثة بين العراق وفنلندا

الخارجية:تم عقد جولة المشاورات السياسيَّة الثالثة بين العراق وفنلندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم لأربعاء، عن عقد جولة المشاورات السياسيَّة الثالثة بين العراق وفنلندا في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف للوكالة الرسمية،  ان “رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر منصور العذاريّ ترأس، اليوم، جولة المشاورات السياسيَّة الثالثة بين جُمْهُورية العراق وجُمْهُورية فنلندا والتي عقدت في مقر وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ببغداد، وترأسها عن الجانب الفنلنديّ مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجيَّة الفنلنديَّة صوفي فروم اميسبرغر، والسفير الفنلنديّ في بغداد ماتي لاسيلا”.وأضاف ان “الجولة تضمنت مُناقشة عدد من القضايا في مجالات العلاقات الثنائيَّة والهجرة والعلاقات المتعددة الأطراف والقضايا الإقليميَّة والدولية وعلاقة العراق مع الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قضايا البيئة والتغير المناخيّ وقضايا حقوق الإنسان”.ا

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