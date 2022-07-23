الخارجية:لاتوجد إتفاقية أمنية مع تركيا

الخارجية:لاتوجد إتفاقية أمنية مع تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة  أحمد الصحاف ، السبت، تأكيده بعدم وجود اي اتفاقية أمنية أو عسكرية مع تركيا.وقال الصحاف، في بيان مقتضب : “نجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقيَّة أمنيَّة وعسكريَّة مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق”.وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري ,السبت, أن ضعف الاداء الحكومي والقرارات الخاطئة ساهمت في تمادي الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية.

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