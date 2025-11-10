آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
هل يُحسم اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل فور إعلان نتائج الانتخابات؟
الطائفية المستوردة: حين فشل العملاء في صناعة الانقسام
لا حياة كريمة لشعب يعيد إنتخاب من نكثوا بوعودهم له وإستغفلوه !
الاتفاقية المائية مع تركيا : برميل ماء مقابل برميل نفط
البرلمان العراقي مفرخة الفاسدين وإعادة إنتاج نفس القوى المتنفذة
-
- اقتصادية
الخارجية الأمريكية تشكر(نيجيرفان)على إعادة فتح أنابيب تصدير النفط عبر تركيا
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة التجارة تعلن فتح تحديث البطاقة التموينية الكترونيا
وزير البيئة:العراق مستعد للقيام بدوره الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة المناخ
خبير اقتصادي: لوك اويل الروسية في طريقها لبيع حصتها ومغادرة العراق
-
- رياضية
- تحقيقات
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
البنك المركزي:أكثر من (90) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي من مصارف أحزاب الحشد الإسلامية والتجارية
نائب:مطار بغداد الدولي خارج السيادة العراقية بأمر السوداني
البارزاني:العراق ليس دولة بل مجموعة من الدويلات
خبير اقتصادي:(2.4)تريليون ديناراً حجم إنفاق البرلمان الحالي
المالية النيابية:محافظ البنك المركزي فاشل ويجب تغييره
-
- اذاعة INN