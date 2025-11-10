الخارجية الأمريكية تشكر(نيجيرفان)على إعادة فتح أنابيب تصدير النفط عبر تركيا

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الأحد، (9 تشرين الثاني 2025)، بجهود رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بإعادة فتح أنابيب تصدير نفط كردستان عبر تركيا، مثمّناً دوره أيضاً في تعزيز الشراكة بين الإقليم والولايات المتحدة.وذكر بيان لرئاسة الإقليم ، أن بارزاني تلقى رسالة من وزير الخارجية الأميركي أشاد فيها بدور رئيس الإقليم في إعادة فتح خط أنابيب تصدير نفط كردستان عبر تركيا، مثمّناً جهوده ومساعيه في هذا المجال.كما عبّر في جزء آخر من الرسالة عن تقديره المستمر لجهود الرئيس بارزاني في تيسير الحوار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني (PKK)، مشيراً إلى دوره المهم في دعم الاستقرار والسلام في سوريا.وأكد روبيو على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان تقوم على أسس متينة من الاستقرار والتقدم، وكتب للرئيس بارزاني قائلاً: “قيادتكم وشراكتكم البنّاءة، وما تتحلون به من روح المسؤولية والحكمة، تمثل ركائز لتعزيز السلام والتعاون”.وفي ختام رسالته، نقل الوزير روبيو تحياته وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني، مشيداً بجهوده المستمرة لتعزيز الشراكة والتفاهم المتبادل بين الجانبين.وشدد على أن توسيع التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان يصب في مصلحة الجانبين ويعزز شراكتهما الإستراتيجية.

