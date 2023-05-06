الخارجية الأمريكية تنتقد رومانوفسكي وليف لمشاركتهما في منتدى العراق بحضور الإرهابي الخزعلي

الخارجية الأمريكية تنتقد رومانوفسكي وليف لمشاركتهما في منتدى العراق بحضور الإرهابي الخزعلي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-انتقد موقع ( نشرة لونغ وور) التابع لمركز “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكي ،مساء أمس الجمعة ، في تقرير ، مشاركة السفيرة الامريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي، ومساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، في منتدى العراق، بحضور ومشاركة الارهابي  زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي في المنتدى كـ”متحدث رئيسي”. وهو ارهابي معروف، ومسؤول عن تسليح وتدريب وتشكيل الميليشيات القاتلة المدعومة من إيران والتي قتلت مئات من الجنود الأمريكيين في العراق”.كما اشار التقرير الى ان “الخزعلي مصنف من جانب وزارة الخارجية الأمريكية على انه “إرهابي عالمي، وجماعته، عصائب اهل الحق مدرجة كمنظمة ارهابية اجنبية”.واعتبر التقرير الامريكي انه “بدلا من مقاطعة مؤتمر منتدى العراق، فإن رومانوفسكي وليف شاركتا فيه وتحدثتا، بينما شارك الخزعلي “كمتحدث رئيسي”.واعتبر التقرير أن “تصنيف واشنطن الخزعلي كإرهابي، بالاضافة الى منصبه كزعيم لجماعة ارهابية، كان يجب ان يحول على الاقل دون حضور السفيرة الامريكية ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والتحدث أمام منتدى العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *