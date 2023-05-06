آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني:هناك “مشتركات” مع إيران الحبيبة في مقدمتها الحرب ضد العراق وإسقاط النظام الصدامي
الخارجية الأمريكية تنتقد رومانوفسكي وليف لمشاركتهما في منتدى العراق بحضور الإرهابي الخزعلي
نائب:القضاء سيبرئ كمبش من الفساد
وزارة التجارة تعلن عن توزيع أكثر من (13) مليون بطاقة تموينية إلكترونية
الخارجية تعلن استلام (6000) قطعة أثرية عراقية من بريطانيا
-
- عربية ودولية
الأسبوع المقبل..تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي
شويغو:قواتنا مستمرة في تدمير الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا
الأمم المتحدة:مفاوضات قريبة في السعودية لتحقيق السلام في السودان
الحوثيون يطلقون سراح قائد عسكري يمني شرعي
الأمم المتحدة:البرهان وحمدتي منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة التجارة تعلن عن توزيع أكثر من (13) مليون بطاقة تموينية إلكترونية
نائب:الاعتماد على إيرادات النفط كارثة العراق الاقتصادية
ائتلاف النصر:العراق سيكون على صفيح ساخن عند هبوط أسعار النفط
العراق يعلن عن تصديره النفط للأردن اعتبارا من الشهر المقبل
مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني ما زالت مستمرة بتهريب النفط
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني يستمع لتوجيهات رئيس ائتلافه السياسي تجاه الحفاظ على الحكم الشيعي
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
-
- اذاعة INN