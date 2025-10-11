الخارجية الامريكية:لن يبقى العراق تحت الحكم الإيراني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ​وجهت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس الماضي، تحذيرا شديد اللهجة للفصائل المسلحة الحشدوية المدعومة من إيران في العراق، متوعدة بالتحرك “بشكل حاسم” لحماية المصالح الأميركية.

​وقال متحدث باسم الوزارة، إن ​”تصنيفات المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران توضح ببساطة أمراً واضحا، مفاده أن تلك الجماعات تستخدم الإرهاب لمهاجمة الأميركيين في العراق خدمة لمصالح إيران، وقد فعلت ذلك لعقود من الزمن، كما تستغل اقتصاد العراق لتمويل أنشطة إيران الإرهابية في جميع أنحاء العالم”.

​وأشار المتحدث الأميركي، إلى أن “تحت قيادة الرئيس ترمب الجريئة، ستتصرف الولايات المتحدة بشكل حاسم لضمان حماية المصالح الأميركية في العراق والمنطقة”.