الخارجية النيابية:اختيار السفراء مخالفة للقانون وخارج الكفاءة والنزاهة والوطنية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حيدر السلامي، الأربعاء، مخالفة الآلية المتبعة لاختيار السفراء، لـ”قانون الخدمة الخارجية”. وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الآلية المتبعة في اختيار السفراء تشوبها مخالفة لقانون الخدمة الخارجية وتحديداً المادة 9 / ثالثاً، حيث أجازت هذه المادة تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد عن 25%، في حين المتبع الآن هو 50% لوزارة الخارجية و50 % للكتل السياسية داخل البرلمان”.وحول آلية اختيار السفراء، أشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارة الخارجية و3 أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية النيابية ينظرون بكل المؤهلين للترشيح للتعيين بمنصب سفير”.وأضاف السلامي، أن “هناك مجموعة معايير، يحسب على كل معيار نقاط محددة وبالتالي يتم غربلة واختيار مجموعة تقدر بنحو 80 سفيراً، بعدها تذهب إلى هيئة المسائلة والعدالة وما يزال العمل جارياً”.وأوضح السلامي، أن “القائمة المتداولة بأسماء السفراء حالياً غير دقيقة، فالعمل مستمر حتى اللحظة ولم تخرج قائمة رسمية من اللجنة المكلفة باختيار السفراء”.ونوه إلى أن “البلد بحاجة إلى 80 سفيراً، وعلى هذا الأساس سيكون هنالك 40 سفيراً من السلك الدبلوماسي و40 من مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “سيكون هناك مجموعة احتياط للحالات الطارئة”.وأكد السلامي، “الحاجة لوقت طويل لحسم هذا الملف خاصة وان الكتل داخل مجلس النواب بدأت تتوجه إلى التفكير بمسألة الانتخابات المقبلة”.