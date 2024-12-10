الخارجية النيابية:التطورات الأخيرة في سوريا لا يمكن حلها إلا بالطرق الدبلوماسية

الخارجية النيابية:التطورات الأخيرة في سوريا لا يمكن حلها إلا بالطرق الدبلوماسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر فايز العامري ،اليوم الثلاثاء ، ان مجلس النواب دعا الحكومة لاستضافة دول المنطقة في بغداد لمناقشة التداعيات الحاصلة في سوريا .وقال الفايز في تصريح صحفي ،إن” المساع الدبلوماسية العراقية الحل الوحيد لتجنيب المنطقة من ويلات الحروب “.وأضاف ان ” البرلمان قد ايد الحكومة لعقد اجتماع لدول المنطقة بعقد مؤتمر في بغداد لبحث الازمة السورية ، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا لايمكن حلها الا بالطرق السلمية والدبلوماسية”.وتابع ان ” البرلمان مع إجراء محادثات مع الدول المؤثرة بشأن الازمة السورية وتنحيب المنطقة من شبح الحرب والقتال “.

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