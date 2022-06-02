الخارجية النيابية:التوغل التركي في شمال العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها

الخارجية النيابية:التوغل التركي في شمال العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية , الخميس , ان أجوبة وزير الخارجية لدى استضافته للجنة بشان استمرار الاعتداءات التركية على المدن والقصبات العراقية داخل الأراضي العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب , مشيرة الى ان الممارسات التركية وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها.وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري في تصريح  صحفي , ان ” استمرار الاعتداءات التركية على المدن والقصبات العراقية داخل البلاد وصلت الى حد لايمكن السكوت عنه مقابل صمت حكومي من قبل حكومة الكاظمي وحكومة الإقليم ” .وأضاف ان ” لجنة الخارجية استضافت وزير الخارجية فؤاد حسين وطلبت منه توضيح مباحثاته مع الجانب التركي بشان استمرار توغل القوات التركية الى مسافات كبيرة داخل الأراضي العراقية واستمرارها بالقصف العشوائي لمدن وقصبات عراقية في المحافظات الشمالية”.وأوضح الشمري، أن “أجوبة وزير الخارجية لم تكن بمستوى الحدث وان مبرارته غير منطقية”، مشيرا الى ان “السبب الرئيسي يعود الى ضعف الحكومة وعدم فرض ارادتها على الإقليم لنشر قوات الجيش العراقي على الحدود” .

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