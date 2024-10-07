الخارجية النيابية:الدول العربية متواطئة مع إسرائيل

الخارجية النيابية:الدول العربية متواطئة مع إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي ، اليوم الأثنين ، ان الدول الغربية متواطئة مع المجازر التي يستمر بها الكيان الصهيوني، مضيفا ان الموقف العربي بشكل عام والموقف الاماراتي والسعودي بشكل خاص مخجل و لا يتناسب مع الجرائم التي تحدث في فلسطين ولبنان. وقال الموسوي في حديث صحفي ، أن” مواقف الدول العربية ضعيفة ومتواطئة كليا مع الكيان الصهوني” ، مبينا أن “الإمارات والسعودية متورطة بالأساس في المساهمة في أعمال عنف و جرائم ضد الإنسانية “. وأضاف أن ” امريكا والكيان الصهيوني كانوا يخططون لاحتلال مناطق عديدة في منطقة الشرق الأوسط”،  لافتا الى ان “هناك تواطؤ عربي مع الكيان الصهيوني “. وتابع أن “ما تفعله الأنظمة العربية هو المتوقع منها وهي أنظمة تقوم بحماية الكيان الصهيوني وتحاصر فلسطين ولبنان  “.

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