الخارجية النيابية:العراق دولة بلا سيادة جراء خيانة السوداني

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر حسين،الأثنين، على ضرورة إنهاء التواجد العسكري التركي في شمال العراق.وقال حسين في تصريح صحفي، إن “إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف العمل المسلح داخل الأراضي العراقية يعد خطوة إيجابية ومهمة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الشمالية من البلاد”، لافتا إلى أن “هذا التطور يسحب الذريعة التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير تدخلها العسكري المستمر داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “ السوداني السبب الرئيسي وراء الاحتلال التركي للعراق بل السوداني سلم العراق كله لتركيا مقابل ولايته الثانية، وأشار إلى أن “استمرار العمليات العسكرية التركية يُعد انتهاكاً للسيادة العراقية ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية”.ولفت إلى أن “استقرار شمال العراق لا يتحقق إلا باحترام سيادته وإبعاد المنطقة عن النزاعات الإقليمية، مع ضمان أن تبقى جميع القوى الأجنبية خارج أراضيه إلا بتفويض رسمي من الحكومة العراقية”.

