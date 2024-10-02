الخارجية النيابية:العراق دولة بلا سيادة

الخارجية النيابية:العراق دولة بلا سيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، مطلب اللجنة بحفظ سيادة العراق، مشيرا الى أن السيادة العراقية منقوصة مالم يتم جلاء قوات التحالف الدولي والخلاص من النفوذ الإيراني الكبير في البلاد وطرد قوات الاحتلال التركي.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “اللجنة مع انسحاب كامل لقوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية وكذلك انسحاب القوات التركية والخلاص من النفوذ الإيراني لتحقيق كامل السيادة العراقية “.

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