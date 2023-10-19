الخارجية النيابية:الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة مخزي وجبان

الخارجية النيابية:الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة مخزي وجبان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب الاول لرئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية جبار الكناني، اليوم الخميس، الموقف المصري تجاه العدوان الصهيوني على غزة بالمخزي والجبان. وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “الاحتلال الصهيوني امام خيارين في غزة حاليا احلاهما مر، اما الحرب البرية ودفع خسائر يمكن ان يؤدي لانهيار الكيان او الانسحاب وإعلان النصر للمقاومة”.وأضاف ان “التعويل على الحكام العرب لنصرة فلسطين رهان خاسر وان الموقف الحكومي من القضية الفلسطينية كان مشرفا”.وأشار الكناني الى، ان “دول محور المقاومة هي من تقف مع فلسطين سابقا وحاليا”، مبينا ان “محور المقاومة تبنى قضية الدفاع عن قطاع غزة”.وارتكبت قوات الاحتلال اول امس الثلاثاء، إحدى أكبر المجازر بحق الشعب الفلسطيني، بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني بغزة. فيما ليست هي أول مجزرة ترتكبها إسرائيل، ومنذ عام 1948، ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني مجازر كثيرة.

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