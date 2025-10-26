الخارجية النيابية:انسحاب قوات حزب الـ pkk تجاه العراق تأكيد على ضعف حكومة السوداني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر عضو لجنة الخارجية النيابية مختار الموسوي،الاحد، إن “انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من تركيا نحو الأراضي العراقية له خطورة على الأمن القومي العراقي الداخلي، وهذا الأمر سوف يجعل العراق طرفاً في الصراعات الإقليمية، وهذا له تداعيات خطيرة وكبيرة على مختلف الأصعدة “.

وبيّن الموسوي في حديث، أن “انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني، كان يفترض أن لا يكون نحو الأراضي العراقية، وكان من المفترض أن ينسحبوا نحو سوريا أو إيران، أو حتى شمال أفغانستان وباكستان لكن تلك الدول ترفض ذلك “.

وأضاف: “سنقدم استفساراً رسمياً إلى الحكومة العراقية لمعرفة ما إذا كانت تعرف بهذا الانسحاب وهل وافقت عليه وما هي الخطوات بخصوص ذلك لمنع أي مخاطر وتداعيات على الأمن القومي العراقي “.