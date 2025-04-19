الخارجية النيابية:انعقاد القمة العربية في بغداد لدوره المحوري في المنطقة والعالم

الخارجية النيابية:انعقاد القمة العربية في بغداد لدوره المحوري في المنطقة والعالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الخارجية النيابية الإطاري عامر العامري، السبت، إن “عقد القمة العربية في العاصمة بغداد خلال الشهر المقبل، أمر مهم جداً للعراق على مستوى علاقاته الإقليمية، كذلك هذه الخطوة تدل على استعادة العراق دوره المحوري والاساسي في المنطقة والعالم”.وبين  أن “العراق خلال الفترة الماضية استطاع ان يؤدي دورا محوريا مهما في المنطقة والعالم وخاصة مع دول الجوار وخلال الازمات الأخيرة في غزة ولبنان اثبت العراق موقفه الداعمة للدول العربية ولهذا القمة العربية في بغداد سوف تعزز مكانة العراق بين اشقائه العرب، كذلك سوف تدفع العراق نحو تعزيز وتقوية علاقاته الدولية بصورة عامة مع المجتمع الدولي”.

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