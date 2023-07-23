الخارجية النيابية:بغداد تخطط لعمل أمني وعسكري واقتصادي مشترك مع باريس

الخارجية النيابية:بغداد تخطط لعمل أمني وعسكري واقتصادي مشترك مع باريس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأحد (23 تموز 2023) فرنسا بأنها من اقوى دولة الاتحاد الأوروبي الحليفة للعراق، فيما بينت أن بغداد تخطط لعمل أمني وعسكري واقتصادي مشترك مع باريس.وقال عضو اللجنة  الإطاري عامر الفايز، في حديث صحفي، ان “فرنسا تعتبر من اقوى دولة الاتحاد الأوروبي الحليفة للعراق وهناك عمل امني وعسكري مشترك ما بين البلدين، إضافة الى الملفات الاقتصادية والتي تخص أوضاع المنطقة بصورة عامة، فهناك تنسيق مشترك ما بين بغداد وباريس”.وبين الفايز ان “زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الى العراق قبل أيام، تأتي لتقوية التعاون الأمني والعسكري ما بين البلدين، خصوصاً ان العراق عمل بشكل كبير على ابعاد خطر الإرهاب عن العالم من خلال محاربة وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وهذه الزيارة تأتي مكملة لزيارة رئيس الوزراء العراقي الى باريس، لاكمال مناقشة الملفات ذات البعد الأمني والعسكري”

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