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الخارجية النيابية:بغداد تخطط لعمل أمني وعسكري واقتصادي مشترك مع باريس
موقع تجاري:أكثر من (76) مليون دولار صادرات السويد للعراق في 2022
الإطار:العراق لن يستغني عن الغاز الإيراني لكونه ” طيب بنكهة العسل”!!
الاستثمار النيابية:منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار
ارتفاع في سعر صرف الدولار
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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نائب يطالب خروج بيشمركة البارزاني من نينوى
إيران:السوداني أوعز ببناء منطقة تجارية حرة مع العراق لزيادة صادراتنا اليه
حكومة الإقليم سنسلم بغداد 50-60 ألف برميل نفط يوميا وليس 250 ألف برميل كما ورد في قانون الموازنة والاتفاق
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
وزير الثقافة يستنكر هدم جامع السراجي التراثي من قبل الولائي محافظ البصرة
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- اذاعة INN