الخارجية النيابية:تجريف الأراضي العراقية من قبل الجيش التركي مقابل “صمت” الكاظمي وحكومته

الخارجية النيابية:تجريف الأراضي العراقية من قبل الجيش التركي مقابل “صمت” الكاظمي وحكومته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأربعاء، ان تركيا تمهد من خلال عمليات تجريف الأراضي التي تنفذها في كردستان لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، فيما طالبت الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف رسمي من تلك الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية.وقالت عضو اللجنة آلاء طالباني في تصريح صحفي، إن “تجريف الأراضي والبساتين الذي تقوم تركيا به فيه جانبان سياسي وبيئي، وفي كلاهما خرق للدستور والمعاهدات واحترام حسن الجوار، وأطنان الخشب التي قطعت بطرق غير قانونية سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق”.وأضافت أن “هناك شهود عيان يؤكدون أن أطنان الأخشاب التي تقطع تؤخذ الى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا خرق واضح للسيادة العراقية”، مبينة أن “تركيا تدعي أن هدفها مطاردة حزب العمال (PKK) ولكن بهذا الشكل ودون موافقات حكومة بغداد والإقليم يعد هذا خرقاً للسيادة”.وأوضحت أن”تجريف الغابات والبساتين يُعد جريمة إنسانية، خصوصاً وان المعلومات تشير الى أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية، لذلك فنحن ندعو الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف رسمي”، مؤكدة أن “لجنتها سوف تصدر بياناً وموقفاً تجاه ذلك”.

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