الخارجية النيابية:تدويل ملف المياه مع تركيا أحد الحلول

الخارجية النيابية:تدويل ملف المياه مع تركيا أحد الحلول
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية  الإطاري عامر فايز العامري ، الخميس،  استمرار الحوار مع تركيا لحل ازمة المياه ، مبينا ان تدويل القضية عبر المحاكم  الدولية سيكون ضمن الخيارات المطروحة.وقال في حديث  صحفي،ان “بغداد تنظر الى ملف المياه بانه تحديا صعبا ومعقدا وان تداعياته كارثية ولاسباب عدة ،ملفتا الى ان”ايرادات البلاد تقلصت بنسب عالية جدا في السنوات الاخيرة خاصة من خلال نهري دجلة والفرات”.واضاف،ان “الحوار مع تركيا حول ملف المياه يستند على 4 نقاط رئيسية ابرزها هي تحديد نسبة عادلة ومنصفة من المياه عبر نهري دجلة والفرات وتقاسم الضرر في مواسم الجفاف مشيرا الى ان” الحوارات لم تتوقف وهناك جهود حيثية من اجل التوصل الى نقاط تفاهم تدفع الى تحقيق نتائج ايجابية”.واشار الى ان “تدويل قضية المياه في العراق وارد كون الوضع قد يزداد سواء اذا لم تجر الاستجابة للظروف الاستثنائية التي يمر بها خاصة وان ازمة الجفاف مثيرة للقلق”.ويعاني العراق من ازمة جفاف حادة في السنوات الاخيرة بدأت تدق ناقوس الخطر في اتجاهات متعددة ابرزها هلاك ثروته الحيوانية بسبب العطش والامراض وتنامي الهجرة من الارياف”.

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