الخارجية النيابية:جبهة تحرير الشام الإرهابية تمثل خطراً على العراق

الخارجية النيابية:جبهة تحرير الشام الإرهابية تمثل خطراً على العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر فايز العامري، اليوم السبت ، ما يجري من قتل في المنطقة عموما وسوريا خصوصا نتيجة لغياب الحل الدبلوماسي.وقال الفايز في تصريح صحفي ،إن ” ما تمر به المنطقة من ويلات الحروب والقتل والتشريد لدم وجود حل سياسي ودبلوماسي “.وأضاف ان ” غياب العقد الدبلوماسي تواجه الشعوب مزيد من القتل والفوضى وعليه ندعو أصحاب القرار التدخل لحل أزمات الحروب بعيدا عن لغة ارادة الدماء”.واشار الى ان ” هناك دول متعطشة لسفك دماء الأبرياء البقاء حالة الحرب في المنطقة والتي ستنعكس سابا على اوطاننا” ،لافتا إلى أن “الحل السياسي والدبلوماسي الحل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة التي تعصف بالمنطقة “. 

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