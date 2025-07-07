الخارجية النيابية:سنصوت على السفراء الجدد حال وصولها للبرلمان

الخارجية النيابية:سنصوت على السفراء الجدد حال وصولها للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنها بانتظار وصول قائمة السفراء المرشحين من الحكومة لعرضها على البرلمان للتصويت عليها، مبينة أن معظم السفراء الحاليين يديرون مناصبهم بالوكالة.وقالت عضو اللجنة النائب فاطمة العيساوي في تصريح صحفي، إن “معلومات مؤكدة لدينا تشير إلى أن الحكومة أنجزت قائمة السفراء في وزارة الخارجية بعد مناقشتها داخل مجلس الوزراء”.واضافت، أن “أغلب رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج يشغلون مناصبهم بالوكالة”.وأوضحت العيساوي أن “حال وصول قائمة المرشحين سيتم مناقشتها داخل لجنة العلاقات الخارجية، ومن ثم عرضها للتصويت تحت قبة البرلمان”.وتوقعت، أن “تصل القائمة خلال الأسبوعين المقبلين، ولن تستغرق وقتًا طويلاً للبتّ فيها”.يذكر ان السفراء الجدد 50% من ترشيحات أحزاب الفساد والنسبة الباقية من وزارة الخارجية.

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