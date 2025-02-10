الخارجية النيابية: التعامل مع الحكومة السورية ما زال بحذر

الخارجية النيابية: التعامل مع الحكومة السورية ما زال بحذر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب الإطاري عامر العامري، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية لا تزال تتعامل بحذر مع النظام السوري الجديد، انطلاقًا من مصالحها الأمنية وغيرها من الاعتبارات.وقال العامري، في تصريح صحفي، إن “ما حدث في سوريا من تغيير للنظام هو شأن داخلي، وإن السياسة الخارجية للعراق تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما ترفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي”.وأضاف أن “الحكومة العراقية تتبع نهجًا حذرًا في التعامل مع النظام السوري، وفقًا لمصالحها الأمنية والسياسية”، مشيرًا إلى أن “دعوة سوريا لحضور مؤتمر قمة بغداد تعكس الواقع السياسي الراهن في المنطقة”.وأوضح أن “دعوة سوريا لحضور قمة بغداد تمثل انعكاسًا لواقع الحال”.

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