آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الخارجية النيابية: السوداني وحكومته وراء الاستهتار التركي ضد العراق
نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام
نائب إطاري: البرلمان “ميت سريرياً”
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية
مصدر حشدوي:الفياض في طهران لتفعيل استهداف القوات الأمريكية وضرب إسرائيل
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
مصادر سياسية: إتفاق إطاري بتوجيه إيراني على إبقاء (الفياض) رئيسا للحشد حتى وفاته!
نائب:العراق تحت حكم عصابة من الخونة والسراق
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
-
- اذاعة INN