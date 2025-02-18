الخارجية النيابية: السوداني وحكومته وراء الاستهتار التركي ضد العراق

الخارجية النيابية: السوداني وحكومته وراء الاستهتار التركي ضد العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لا تزال تستغل ملف المياه كورقة ضغط ضد العراق، متذرعةً بحجج أمنية تتعلق بتأمين حدودها من المعارضة.وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن” أزمة تناقص المياه مستمرة في العراق دون حلول جذرية، في ظل عدم التزام تركيا بالاتفاقيات المائية الثنائية، مما أدى إلى تراجع كبير في منسوب المياه، وأثار مخاوف حقيقية بشأن الأمن المائي للبلاد”.وأشار إلى أن “استخدام تركيا للملف المائي كأداة ضغط يشكل تهديدًا خطيرًا، داعيًا الحكومة العراقية إلى “تحرك دبلوماسي قوي لضمان حقوق العراق المائية وإلزام أنقرة بالاتفاقيات الدولية”.

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