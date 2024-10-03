الخارجية النيابية تؤكد التزامها على استمرار دعم حزب الله اللبناني

الخارجية النيابية تؤكد التزامها على استمرار دعم حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي ، اليوم الخميس،  أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جهودنا لدعم الشعب اللبناني. وقال السلامي في حديث صحفي ، أن “الشعب اللبناني يواجه تهجير بسبب رعونة الكيان الصهيوني الغاصب” ، لافتا إلى أنه “للاسف الشديد لايزال الكيان يركتب مجازر وحشية يوميا بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني “. وأشار إلى أننا ” ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جهودنا لدعم الشعب اللبناني وحسب توجيهات المرجعية الرشيدة”، مؤكدا أن “العراق فتح جسر جوي وهو مستمر في ارسال المساعدات الاغاثية العاجلة “.

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