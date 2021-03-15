الخارجية النيابية تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لبحث ملف المياه مع دول الجوار

الخارجية النيابية تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لبحث ملف المياه مع دول الجوار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، الاثنين، الى تشكيل لجنة عليا لتقيم ملف المياه في العراق من اجل بحث الملفات مع دول الجوار.وقال التميمي في تصريح صحفي،ان” المياه شريان الحياة وبدونها سنواجه كوارث بيئية وصحية خطيرة للغاية وربما نزوح قسري كبير خاصة مع انحسار تدفق المياه في الكثير من الانهر المشتركة مع دول الجوار في السنوات الاخيرة”.ودعا التميمي الى تشكيل لجنة عليا من خبراء لتقيم ملف المياه في العراق وماهي المخاطر التي تهدد جغرافيته خاصة المناطق الحدودية سواء في ديالى او غيرها والتي بدات تعاني من جفاف بدء يزداد مع الوقت وربما نصل الى مرحلة قاسية في الصيف في ظل محدودة الخزين المائي المتوفر مؤكدا بان العراق سيمر بظرف صعب في الفترة القادمة ويجب ان تكون الاستعدادات مبكرة”.واشار الى ضرورة تبني خارطة طريق في تغير جوهري وجذري لملف سقي المزروعات واعتماد الاطر الحديثة لتفادي هدر المياه والسعي لمعالجات حاسمة لملف الهدر”.ويعاني العراق من انحسار المياه المتدفقة في الانهر والجداول الزراعية في السنوات الاخيرة”.

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