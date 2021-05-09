الخارجية النيابية تدعو الحكومة إلى تدويل الاحتلال التركي للأراضي العراقية

الخارجية النيابية تدعو الحكومة إلى تدويل الاحتلال التركي للأراضي العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، الحكومة الى تدويل قضية الاحتلال التركي للاراضي العراقية، مبدية استغرابها من صمت مجلس النواب تجاه تلك الخروقات.وقال رئيس اللجنة شيروكو ميرويس في تصريح صحفي، ان ” الحكومة ورئاسة الجمهورية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية ادانت لاكثر من مرة تكرار القصف التركي الا اننا بحاجة الىتحرك دولي”، موضحا، ان ” انقرة عليها احترام القوانين الدولية وحل مشاكلها داخل اراضيها”.واضاف ميرويس، ان ” العراق بحاجة الى دعم الدول للاستقرار والامن واعادة البناء وان القصف واحتلال القرى لا يخدم استقرار العراق”.وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية الى “عدم وجود اجتماعات نيابية بشأن القصف في الوقت الحالي مخيب للامال الا ان اللجنة تصر على رفضها التدخلات التركية داخل العراق”.

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