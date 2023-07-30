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الخارجية النيابية تدعو الحكومة لحماية أمنها القومي جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
صالح:حراك “لثبات”سعر صرف الدولار
مفوضية الانتخابات تقرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية
ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تستحوذ على أموال الموازنة إضافة إلى إيرادات بيع النفط
حزب طالباني:الجيش التركي أقام معسكرات ثابته في العمق العراقي
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الخارجية النيابية تدعو الحكومة لحماية أمنها القومي جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
صالح:حراك “لثبات”سعر صرف الدولار
ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تستحوذ على أموال الموازنة إضافة إلى إيرادات بيع النفط
الإطار:نرفض العقوبات الأمريكية على مصارفنا وسنواصل إيصال الدولار إلى إيران
الكويت تصرّ على تجاوزها للحدود العراقية البرية والبحرية مستغلة حكم الخونة
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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- صورة وتعليق
الإطار:نرفض العقوبات الأمريكية على مصارفنا وسنواصل إيصال الدولار إلى إيران
حكومة الإقليم:(400)ألف مسلح عدد البيشمركة أي أكثر من الجيش الاتحادي!
مجلة global Finance :العراق دولة فقيرة بعد 2003
مصدر أمني:(4)مصانع مخدرات في محافظة ميسان تعود لأحزاب متنفذة واقتحامها يحتاج إلى قرار سياسي!
المالية النيابية:تهريب الدولار إلى إيران من خلال الشاحنات بدعم من (السوداني والعلاق)
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