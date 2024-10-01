الخارجية النيابية تستدعي ممثلة العراق في الأمم المتحدة لعدم مغادرتها القاعة أثناء كلمة نتنياهو

الخارجية النيابية تستدعي ممثلة العراق في الأمم المتحدة لعدم مغادرتها القاعة أثناء كلمة نتنياهو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، الثلاثاء، استدعاء الممثل الدائم في الجمعية العمومية للامم المتحدة سمر القيسي للتحقيق وذلك لعدم مغادرتها القاعة خلال القاء كلمة الكيان الصهيوني من قبل المجرم نتنياهو . وقال عضو اللجنة النائب عامر العامري في تصريح صحفي ، إن ” اللجنة اتصلت بوزارة الخارجية لمعرفة السبب وراء عدم انسحاب ممثل العراق في الجمعية العمومية للامم المتحدة سمر القيسي من القاعة خلال كلمة المجرم نتنياهو ” . واضاف ان ” الوزارة اجابتنا بانه كان تصرف شخصي وان الوزارة استدعتها الى بغداد على الفور للتحقيق عن اسباب عدم مغادرتها للقاعة ” . يذكر ان سمر القيسي ممثلة العراق بالجمعية العامة للامم المتحدة لم تنسحب مع بقية الدول خلال كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنايمين نتنياهو في الجمعية العامة ويعد عدم انسحابها مخالف لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه مجلس النواب في مايس 2022 .

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