الخارجية النيابية تستدعي ممثلة العراق في الأمم المتحدة لعدم مغادرتها القاعة أثناء كلمة نتنياهو

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اليوم..أسعار صرف الدولار ما زالت مرتفعة
العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين
الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
إيران:نتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية
خامئني العراق يطالب بتقليل التميثل الدبلوماسي الأمريكي وقطع العلاقات معها لاحقاً
السوداني:حكومتي ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان!!
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- اذاعة INN