الخارجية النيابية: حكومة الشرع عليها مؤشرات أمنية في العراق

الخارجية النيابية: حكومة الشرع عليها مؤشرات أمنية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الخارجية النيابية القيادي في منظمة بدر النائب مختار محمود، الخميس، إن “العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع سوريا في ظل حكومة الشرع، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية معها بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر”.وبين محمود ان “العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة”.يذكر ان وزير الخارجية السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، امس اليوم الأربعاء أنه سيزور العراق في وقت قريب.وقال الشيباني في حوار مع جريدة القبس الكويتية على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، “تلقيت دعوة رسمية لزيارة العراق الشقيق وسأكون في بغداد قريباً”.وتابع: “على الآخرين دعم سوريا الجديدة وإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإزالة العقوبات التي فُرضت بسبب النظام البائد”.

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