الخارجية النيابية: من حق تركيا تقطع المياه عن العراق!!!

الخارجية النيابية: من حق تركيا تقطع المياه عن العراق!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد  الإطاري عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، سببًا مباشرًا لعدم استخدام الورقة الاقتصادية في مواجهة انقرة.وقال الفايز في حديث صحفي، إن “الحكومة العراقية لم تفشل في استخدام الورقة الاقتصادية في مواجهة تحديات الجفاف التي تسببها انقرة بل الظروف المحيطة بها تشكل ضغطًا اكبر”، لافتا الى أن “المقاطعة الاقتصادية ورقة ضغط في مواجهة تركيا خاصة وان الميزان الاقتصادي كبير ومؤثر لكن بغداد لايمكنها تنفيذ تهديدها لان اسواقها سوف تتاثر بالاضافة الى ان البديل سيكون مكلفًا”.واضاف، أن “العراق لا يحبذ اي مواجهة مسلحة خاصة في حكم ظروفه بالاضافة الى ان رؤية الحكومة تنصب في الاهتمام بملفات اخرى بعيدا عن الحروب والمعارك”.واشار الى، ان” تجاوز تركيا على حصص العراق المائية ليس به بعد سياسي بل هي محاولة زياد حصتها للداخل وهذا الامر لا يجوز”، مؤكدا أن “الحكومة تحركت صوب الامم المتحدة لكن الاخيرة لم تتخذ اي اجراء حتى الان رغم وجود معاهدات واتفاقية تعطي حقوق لكل البلدان التي تضم انهر متشركة بين المنبع والمصب”.

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