الخارجية النيابية:(4) اجتماعات “سرية” بين السعودية وإيران بإشراف الكاظمي

الخارجية النيابية:(4) اجتماعات “سرية” بين السعودية وإيران بإشراف الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية، الاثنين ،عن عقد سلسلة اجتماعات وصفتها بـ”السرية” بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد، بإشراف حكومي عراقي.وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي في حديث صحفي، إن “وفودا رفيعة المستوى عقدت خلال العام الماضية، سلسلة اجتماعات بلغت أكثر من 4 اجتماعات سرية في العاصمة بغداد، بوساطة عراقية“.وأضاف أن “العراق لعب دورًا كبير في تهدئة الأوضاع بين البلدين وتجيب المنطقة التحديات من خلال جمع الفرقاء على طاولة الحوار“.

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